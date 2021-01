Bergamo, da Diadora le scarpe agli operai dell’ospedale in Fiera

Cinquecento paia del modello Glove Low S3 HRO SRA. Cioè, delle scarpe top di gamma di Utility, il marchio di casa Diadora dedicato alle safety shoes. Il brand veneto e Confartigianato hanno così omaggiato le aziende impegnate nella costruzione dell’ospedale di Bergamo Fiera. Le scarpe agli operai concludono la campagna #costruiamoIlNostroFuturo, lanciata lo scorso aprile. E rappresentano anche un tributo al made in Italy. Perché Diadora ha selezionato il modello non solo più indicato per i lavoratori delle costruzioni, ma anche interamente prodotto ed assemblato all’interno della manovia di Caerano San Marco (Treviso). Il modello, spiegano dalla casa madre, presentata la tomaia in nubuk idrorepellente, suole certificate per garantire il grip e resistere al calore fino a 300 gradi, intersuola che protegge da abrasione e idrolisi, nonché puntale in alluminio 200J.

Le scarpe agli operai

La campagna #CostruiamoIlNostroFuturo è stata lanciata con l’intenzione di riunire le forze del Paese per reagire alla pandemia. “Insieme per un futuro migliore, nel segno dell’innovazione e della sicurezza comune”, dicono gli organizzatori. Tutte le aziende raggiunte hanno ricevuto calzature Utility. “Grazie all’iniziativa con Confartigianato – commenta Enrico Moretti Polegato, presidente di Diadora – siamo stati messi in contatto con realtà che rappresentano la massima espressione del panorama artigiano italiano. Realtà capaci di collaborare con straordinaria efficacia in un momento di fortissima difficoltà. Queste aziende incarnano gli stessi valori in cui crede Utility: la collaborazione, la responsabilità di impresa, la passione e la coesione, ma anche la conoscenza e l’innovazione tecnica. Sono un simbolo di un paese resiliente capace di risollevarsi ed è insieme a loro che costruiremo un futuro migliore”.

