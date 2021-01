Elleci non ce la fa: il terzista di Valentino chiude causa Covid

Elleci non ce la fa. Con ordini azzerati causa Covid, il calzaturificio di Terranuova Bracciolini (Arezzo), terzista (tra gli altri) di Valentino, ha chiuso i battenti. A dicembre i lavoratori hanno portato a termine l’ultima commissione, poi lo stop. Sette di loro hanno, però, già trovato una ricollocazione.

Elleci non ce la fa

Elleci impiegava 23 dipendenti e lavorava come terzista per i maggiori brand della moda. Nei mesi scorsi, a causa del crollo dei mercati, ha registrato una progressiva e inesorabile contrazione degli ordini che, in breve tempo, è diventata irreversibile. Così, nella seconda metà del 2020 i dipendenti hanno completato un ordine per Valentino senza vedere arrivare nuove commesse. Il 23 dicembre 2020, come riporta corriediarezzo.coor.it, l’azienda ha siglato con i sindacati la procedura di licenziamento collettivo. Dal 12 gennaio 2021 l’azienda è in liquidazione. Parziale nota positiva: 7 dipendenti avrebbero già trovato un nuovo impiego grazie all’alto grado di specializzazione.

I numeri

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici, in Toscana si è registrato un calo dell’export del 30,3% nei primi 9 mesi del 2020 rispetto all’anno precedente. Da brividi il secondo trimestre: -60,2%. In rialzo il terzo: +5,4%.

Foto di repertorio, archivio La Conceria

Leggi anche: