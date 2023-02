Come Antonio Filograna Sergio si assicura collaboratori motivati

Collaboratori motivati, desiderosi di imparare e di lavorare. Un capitale umano in virtù del quale costruire un piccolo (grande) polo degli accessori in Puglia. E una solida rete di relazione con i brand. Antonio Filograna Sergio è il fondatore del polo che comprende Leo Shoes, Manifattura Salento AF e Antonio Filograna, holding che nel complesso impiega 1.500 persone. Lo abbiamo intervistato per il mensile La Conceria n. 2 – 2023, dal titolo “Lavoro”.

Collaboratori motivati

Il mismatch del mercato lavorativo è il tema del nostro magazine mensile. Ne parliamo con imprenditori, formatori e dirigenti scolastici. Antonio Filograna Sergio (nella foto) ci ha raccontato il suo percorso (e le sue soluzioni) per il recruitment, l’avvicendamento generazione e la formazione. In una regione che molto ha da dare al fashion business: “Il Salento ha dimostrato in questi anni un grande fermento, una grande voglia di mettersi in gioco – ci dice -: in questo decennio si è rivalutato. Il mondo del lusso conosce questo territorio, e gli riconosce un ruolo fondamentale. E noi ci stiamo impegnando a migliorare giorno dopo giorno”.

