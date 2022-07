Così lontane, così vicine: così scarpe e musica si sposano

Così lontane, così vicine. Produzione calzaturiera e musica sembrano molto distanti, eppure “suonano” bene insieme. Per esempio, in Portogallo un calzaturificio si trasformerà in una sala da concerto per la Sinfonia do Calçado, ispirata ai rumori della manovia. Ma scarpe e musica si sposano (da tempo) anche in un modo più commerciale: attraverso le colab. Per esempio, quella tra Adidas e l’ormai ex frontman degli Oasis, diventato imprenditore della moda, Liam Gallagher.

Scarpe e musica si sposano

Domenica 17 luglio 2022, all’interno del calzaturificio Nobrand, a Felgueiras, in Portogallo, Ensemble Fonseca Moreira presenterà un concerto dal titolo Sinfonia do Calçado. L’opera musicale vede protagonisti i percussionisti Ricardo Casaleiro, Jéssica Peixoto e il sassofonista João Paulo Silva e trae ispirazione dai rumori di tutto ciò che avviene nel corso della produzione di una scarpa. “Alla genesi di questo concerto c’è l’idea di onorare l’intera industria calzaturiera e, soprattutto, i suoi lavoratori”, si legge nella news pubblicata sul sito APICCAPS, l’associazione che riunisce i calzaturifici portoghesi.

Ciccola lo dice da sempre

Da anni l’imprenditore calzaturiero Enrico Ciccola, titolare di Romit, è convinto di quella che chiama la teoria del suono. “Ogni macchina emette un rumore – spiega – per cui quando entri in un calzaturificio e ti sembra di ascoltare un concerto vuol dire che ci sono professionalità abili. Se invece senti un rumore monotono, la qualità della produzione non è buona. Semplice no?”.

Liam Gallagher e Adidas

Chissà cosa ne pensa di questa teoria Liam Gallagher che ha collaborato con Adidas per realizzare la sneaker LG2 SPZL in uscita il prossimo 22 luglio 2022. È la seconda volta che il marchio e il musicista collaborano. La prima risale al 2019. “La nuova scarpa è una vera celebrazione del patrimonio e dell’eredità musicale” scrive Adidas. Il nuovo modello ha una tomaia in nylon mentre la punta della scarpa è in pelle scamosciata così come dello stesso materiale è il tallone. La scritta “Endorsed by Liam Gallagher” compare sulla scarpa e sulla scatola. (mv)

Leggi anche: