Diadora festeggia il Giorno della Terra con Glove Eco

Una scarpa green per festeggiare il Giorno della Terra. A lanciare l’iniziativa è Diadora che oggi, in occasone dell’Earth Day, presenta al mercato il progetto Glove Eco. La calzatura da lavoro sostenibile nasce nel laboratorio R&D della società trevigiana. Combina pelle, materiali riciclati e sostanze e collanti rispettosi dell’ambiente. Ad accompagnare il lancio del nuovo prodotto, una campagna di sostegno a WeForest per la salvaguardia della foresta atlantica brasiliana e delle sue comunità locali.

Il Giorno della Terra di Diadora

Glove Eco nasce da oltre un anno di ricerca mirata a rendere più sostenibile la calzatura, grazie all’utilizzo di materiali riciclati, nonché di sostanze e collanti in grado di minimizzare al massimo il loro impatto. Fiore all’occhiello, la pelle. “È stata una scelta di stile per replicare il più possibile Utility, il nostro modello di successo” spiega Michele Risatti, responsabile del laboratorio Ricerca e Sviluppo del brand. “Ultimamente il dibattito intorno alla pelle è vivo e il tema della sostenibilità è delicato – continua -. L’impatto della CO 2 va comunque fatto su tutta la vita del bovino e molte volte si tralascia il lavoro delle concerie, che recuperano un materiale di scarto dell’industria alimentare. I nostri fornitori, poi, devono rispettare compliance normative molto rigide”.

La scarpa performante

Grazie alle performance ottenute, questo modello ha conquistato la vetta della classifica delle calzature più sostenibili dell’azienda veneta. I ricercatori Diadora hanno studiato ogni componente di Glove Eco in modo chirurgico per ridurne l’impatto ambientale e, di conseguenza, aumentare la sostenibilità della filiera, senza mai compromettere la performance della scarpa e la sua durabilità. Tutti i tessuti provengono da poliestere riciclato R-PET, mentre la pelle della tomaia è priva di PFAS. Ne verranno prodotte 6.000 paia all’interno della manovia aziendale di Caerano San Marco.

Il commento

“Glove Eco è il nostro modo per prenderci cura del lavoratore e allo stesso tempo dell’ambiente che ci circonda”, afferma Enrico Moretti Polegato, presidente di Diadora. “Nel 2021 con le innovazioni e le tecnologie di cui disponiamo, il rispetto non poteva che passare attraverso una ricerca intensa di un DPI sostenibile”. In occasione del lancio di Glove Eco, Diadora ha avviato un progetto di partnership con l’organizzazione internazionale di tutela ambientale per la ripopolazione della foresta atlantica brasiliana. Per ogni paio di Glove Eco acquistato, Utility e WeForest salveranno un albero con l’obiettivo di arrivare a quota 6.000 entro l’anno. Secondo le stime, in 30 anni contribuiranno all’assorbimento di circa 951 tonnellate di CO 2 .

