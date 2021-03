Ecco come Rick Owens ha reinterpretato le Dr. Martens 1460 Bex

Rick Owens e Dr. Martens collaborano per la prima volta. Lo stilista è di Los Angeles, ma da anni vive in Emilia, dove ha il suo quartiere generale e produttivo. Di recente ha reinterpretato il modello 1460 Bex del marchio britannico. Gli anfibi platform sono destinati alla primavera estate 2021 e debuttano nei negozi e online oggi, 20 marzo. Una seconda versione è in programma a maggio.

1460 Bex

Rick Owens ha caratterizzato il modello Dr. Martens x Rick Owens con un originale intreccio di lacci. Questi, attraverso gli occhielli in metallo satinato applicati alla tomaia in pelle nera, formano l’immagine di una stella rovesciata. “La utilizzo spesso come simbolo della nostra eterna ricerca di un ordine razionale – spiega Owens a Vogue –. È un segno di speranza e una benedizione affettuosa sulla perpetua incoscienza dei giovani”. La scarpa dispone di una zip ben visibile che ne agevola la calzata. I lacci sono di color perla, stesso colore della caratteristica impuntura che distingue tutte le suole Dr. Martens, eccezionalmente ribattuta due volte per questa speciale collaborazione. Il fondo è voluminoso e robusto.

La storia del modello

Dr. Martens ha lanciato per la prima volta il modello negli anni ’90. Gli anfibi Dr. Martens x Rick Owens sono in vendita a partire dalle ore 9 di oggi 20 marzo. “Fondendo l’estetica dark e underground di Owens e la silhouette classica Docs – si legge sul sito internet del marchio inglese –, la nostra prima collaborazione esplosiva era attesa da tempo ed ora è finalmente in arrivo”. (mv)

