Il senso vincente di Rick Owens per la calzatura (e la sneaker)

E se il più influente designer di scarpe, oggi, fosse Rick Owens? I risultati ottenuti dal designer americano nel settore delle calzature sono impressionanti, come ricorda il portale cinese ladymax.cn. Dalle collaborazioni con Dr. Martens, Adidas, Converse, Birkenstock, Moncler all’attività calzaturiera del proprio marchio, Owens ha raggiunto uno status di incredibile popolarità. E, di conseguenza, pare assurto a un ruolo di (forse inconsapevole) influencer. In particolare, nel particolare e, spesso estremo, mondo della sneaker. Anche se, dice Owens, “non ho mai considerato le sneaker. L’unico motivo per cui ho iniziato a disegnarle è che quelle presenti sul mercato mi hanno deluso e sono insignificanti”. Quindi, come è arrivato fino a questo punto?

Il senso di Rick Owens per la calzatura

Rick Owens ha lanciato il proprio marchio con una collezione da donna nel 1994 per poi aggiungere una collezione da uomo nel 2002. Inizialmente, il business calzaturiero era poco importante, ma ora è diventata inaspettatamente l’attività più redditizia del brand. La sneaker più iconica è il modello Geobasket (foto a sinistra), lanciata nel 2006. Quelle di maggior successo sono le Ramones. Nota bene: entrambi i modelli sono in pelle. Passo successivo: molto prima che gli stivali sopra il ginocchio diventassero un must, Owens ha lanciato modelli (foto a destra) che coniugano stile “spinto” e street style.

L’assoluta indipendenza

Come osserva ladymax.cn, l’assoluta indipendenza del brand (che ha rifiutato l’ingresso di capitali esterni) è una delle sue caratteristiche vincenti. Non solo. Non possiede un team creativo: Rick Owens disegna tutto in prima persona, “sovvertendo il design spesso mediocre delle sneaker più popolari e, allo stesso tempo, caratterizzando le sue creazioni con uno stile quotidiano”. Insomma: unisce “l’alto” e il “basso”. E i numeri, sostenuti da collaborazioni determinanti come quella con Adidas, gli danno ragione. (mv)

Immagini tratte da rickowens.eu

