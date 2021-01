Iris Sud, 75 su 80 in CIG: quale futuro con la nuova proprietà?

Iris Sud, quale futuro con la nuova proprietà? Dall’11 gennaio al 31 marzo 2021, 75 persone su 80 saranno in Cassa Integrazione Covid-19. Entro la fine di marzo, Nemo, la società nuova proprietaria del calzaturificio di Casarano (ex Onward Luxury Group), dovrebbe presentare il piano di rilancio. A tal proposito, Nemo ha già manifestato alcune intenzioni in una riunione che si è svolta lo scorso 8 gennaio con i sindacati.

Quale futuro?

Il calo delle vendite e la conseguente riduzione della produzione hanno imposto a Nemo di chiedere la CIG Covid-19. Durerà dall’11 gennaio al 31 marzo 2021. Coinvolge 75 dipendenti su un totale di 80 persone. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Il personale lavorerà a rotazione per non fermare la produzione, ma non è esclusa la sospensione totale dell’attività. Fino al prossimo 31 marzo è in vigore il blocco dei licenziamenti, ma entro questa data, però, i nuovi proprietari dovranno indicare le future strategie del calzaturificio.

Indicazioni

Alcune indicazioni sono emerse in una riunione tra proprietà e sindacati svoltasi l’8 gennaio 2021. In altre parole: un esubero di 30 persone su 80 e la dismissione del reparto di taglio, considerato un doppione di quello presente anche nello stabilimento centrale di Fossò, in Veneto. Nemo ha comunque assicurato che Iris Sud non verrà smantellata. Però, avrebbe fatto presente che il calzaturificio necessita di una riorganizzazione, con un adeguamento del personale, per scongiurarne la chiusura. (mv)

