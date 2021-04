La beneficenza dell’ex campione: scarpe in pelle dal cuore d’oro

Scarpe in pelle dal cuore d’oro. L’ex campione di football Donald Driver ha collaborato con il figlio 17enne Cristian (nella foto) nello sviluppo di una linea di calzature per Moral Code, azienda di Milwaukee che produce articoli in pelle di lusso. Una parte del ricavato delle vendite sosterrà le iniziative di beneficenza della Donald Driver Foundation, fondata dall’ex stella dei Green Bay Packers .

Driver è stato il miglior ricevitore di tutti i tempi dei Green Bay Packers, con cui ha vinto il Super Bowl nel 2011. Ha avuto un’infanzia complessa, trovandosi costretto – come ha raccontato lui stesso in più occasioni – a vivere per un periodo all’interno di un camion per i traslochi. Perché? Un’agenzia di recupero crediti aveva confiscato i beni della sua famiglia. Cresciuto, l’ex campione ha sempre avuto un occhio per la moda e ora ha deciso di lavorare insieme al figlio 17enne allo sviluppo di una collezione di calzature in pelle per Moral Code. L’azienda di Milwaukee è famosa per le sue produzioni di lusso: “Crediamo nella qualità piuttosto che nella quantità” spiega sul proprio sito internet. A spiegare le ragioni che hanno spinto Driver a questa collaborazione è lui stesso. “Veniamo tutti da percorsi di vita diversi, ma quando dimostriamo ai nostri figli che dobbiamo essere presentabili? Non importa di che colore sei, qualcuno ti stereotiperà sempre in base a quello che indossi” dice.

L’iniziativa

Moral Code donerà una parte dei proventi delle vendite della collezione alla Donald Driver Foundation per aiutare a finanziare iniziative di sviluppo professionale per bambini e famiglie svantaggiate. “Il tuo stile, il tuo abbigliamento, anche qualcosa di semplice come le tue scarpe, possono trasformare la tua immagine e cambiare il modo in cui le persone ti percepiscono – spiega l’ex stella dei Green Bay Packers a valetmag.com -. Avere un bell’aspetto, sentirsi bene, fare del bene”. La collezione comprende cinque modelli: due sneaker, un mocassino e due stivaletti, di cui uno con i lacci. Tutte le calzature vengono realizzate a mano dagli artigiani di Moral Code e il prezzo di vendita va da 149 a 169 dollari. (art)

