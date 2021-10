La logistica frena VF che attende (per Vans) l’effetto Squid Game

VF Corp tra l’effetto Squid Game (che lancia le vendite di Vans) e le difficoltà di approvvigionamento (che frenano Supreme). Per la multinazionale USA il momento è particolarmente paradossale. Grazie al product placement nella serie televisiva sudcoreana le sneaker slip on bianche Vans hanno stravolto ogni dato di vendita del brand, il cui gruppo di riferimento (VF, per l’appunto) attende di valutarne l’effetto sui bilanci del prossimo trimestre, dinamiche logistiche di approvvigionamento permettendo. L’ultimo riscontro trimestrale, intanto (chiuso il 2 ottobre) ha mostrato sì una forte ripresa, ma non tanto quanto si attendevano gli analisti.

L’effetto Squid Game

La serie gira in streaming su Netflix dai primi di ottobre e ha letteralmente sbancato in termini di visualizzazioni e accessi. I suoi protagonisti (nella foto indossano slip on bianche griffate Vans, modello per il quale, secondo i dati riferiti da Sole Supplier, durante le settimane successive al rilascio di Squid Game, le vendite sono più che esplose: +7800%. Meno incredibile il rimbalzo sul portale Lyst: solo +145%.

Problemi di approvvigionamento

Se da un lato VF Corp deve far fronte all’impennata di richieste delle slip on Vans, dall’altro lato deve affrontare alcune gravi problematiche logistiche e organizzative. Per esempio: la carenza di materiali; la chiusura di fabbriche in Cina, Malesia e Vietnam; la scarsità di manodopera e la congestione nei porti USA. Fattori altamente critici, al punto che hanno reso difficile per Supreme raggiungere un minimo di inventario per poter lanciare ogni settimana i suoi consueti drop. Nonostante le difficoltà, però, come scrive Footwear News, VF vuole portare Supreme a superare il miliardo di dollari di fatturato in pochi anni, chiudendo quello in corso attorno ai 600 milioni di dollari di ricavi.

Il bilancio di VF

Nel trimestre chiuso il 2 ottobre 2021, i ricavi di VF sono cresciuti del 23%, arrivando a quota 3,2 miliardi di dollari. Bene, ma non benissimo. In altre parole, il gruppo USA non ha raggiunto la previsione di 3,5 miliardi di dollari degli analisti intervistati da Yahoo Finance. Per quanto riguarda i brand in portafoglio (a cambi costanti) le vendite di Timberlad hanno fatto +25%, quelle di The North Face +29% e quelle di Vans +7%. Quando ribalzeranno, queste ultime, grazie a Squid Game? (mv)

