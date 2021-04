VF Corp all’assalto del mercato UK con un nuovo centro logistico

VF Corp si lancia all’assalto del mercato UK con un nuovo centro logistico a Bardon, nel Leicestershire. Il gruppo ha investito tramite la sua filiale locale, VF Northern Europe. Il magazzino di 55.700 metri quadrati impiegherà circa 250 persone durante i periodi di punta. Consentirà al gruppo, che controlla i brand The North Face, Timberland e Vans, di fornire servizi di distribuzione più efficienti per i clienti all’ingrosso, e-commerce e al dettaglio nel Regno Unito.

Assalto del mercato UK

Il centro logistico di Bardon si inserisce in una strategia di investimento più ampia della società di Denver. VF Corp intende crescere a lungo termine nel Regno Unito, primo mercato di sbocco in area EMEA, trasformando il proprio modello di supply chain. All’interno della nuova struttura sono presenti funzionalità di automazione capaci di gestire e smistare un flusso di spedizioni di 200.000 pacchi al giorno, oltre a 18 stazioni che permettono di prelevare 170.000 pacchi al giorno.

La sostenibilità

Il nuovo centro è stato progettato per riflettere gli impegni di sostenibilità di VF. L’edificio presenta sistemi innovativi per ridurre significativamente il suo impatto sull’ambiente circostante. La filosofia e la cultura “people first” di VF Corp è rappresentata dalle parole di Martino Scabbia Guerrini, presidente di VF per la regione EMEA: “L’investimento sottolinea il nostro impegno ad essere un’impresa orientata al consumatore, centrata sul retail e iper-digitale come parte della nostra trasformazione aziendale e strategia di crescita a lungo termine”. VF ha 1.800 dipendenti nel Regno Unito, 90 negozi tra quelli gestiti direttamente e altri, 7 uffici e 2 centri di distribuzione. (mv)

