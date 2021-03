La lunghezza delle Tommy Cash x Adidas Superstar è da record

Superstar, anche per la lunghezza. Adidas ha realizzato (in pelle) le sneaker più lunghe al mondo. Con il modello Tommy Cash x Adidas Superstar la casa tedesca ha “stirato” le scarpe sportive fino ad arrivare ad un metro di lunghezza. Ne sono state realizzate poche paia, assegnate attraverso un sorteggio. Le Superstar extra long sono firmate con Tommy Cash, rapper estone.

Tommy Cash x Adidas Superstar

Adidas ha collaborato con Tommy Cash per arrivare alle sneaker più lunghe del mondo. L’altra originalità del modello è che il paio prevede una scarpa bianca e l’altra nera. I due colori rappresentano per il rapper “l’angelo e il diavolo” che vivono dentro di lui. A prima vista, scrive Hypebeast, le sneaker sono irriconoscibili. Ed invece… C’è la punta a conchiglia con le tre strisce Adidas che appaiono proprio al centro, così come altri dettagli che ne dimostrano l’identità. Nel tallone è stato inciso al laser l’autografo del rapper. Le scarpe sono tutte in pelle, mentre il fondo è in gomma, anch’essa rifinita in nero o bianco a seconda del piede.

L’estrazione

Adidas ha estratto a sorte i destinatari del modello speciale tra i nominativi che si sono registrati sulla app del marchio. Il 3 marzo è iniziato il sorteggio. I pochi fortunati estratti a sorte verranno contattati da Adidas per sapere come acquistare il loro paio di scarpe a 92 euro. (mv)

