Maison Margiela con Reebok, LV e la sneaker che va all’asta

Passione sneaker. Maison Margiela e Reebok rinnovano la collaborazione, mentre da Sotheby’s è partita l’asta, che si concluderà il 4 marzo, per aggiudicarsi un paio di sneaker unico. Quale? Il prototipo del modello LV I (Red) disegnato (e firmato) da Virgil Abloh.

La riedizione di lusso

Nel 1983 Reebok lancia sul mercato la running Classic Leather. Nel 1988 il direttore artistico di Maison Margiela, John Galliano, crea le sneaker Classic Leather Tabi. La collaborazione tra i due marchi parte nel gennaio 2020, mentre un mese fa dalla fusione dei due modelli iconici è nato il Bianchetto dipinto a mano. Ora arriva una seconda edizione della Maison Margiela x Reebok Classic Leather Tabi. Questa prevede due varianti monocromatiche: nero e bianco. Le calzature sono in morbida nappa e saranno disponibili a partire da venerdì 26 febbraio su Reebok.it, nonché in selezionate boutique Maison Margiela a 300 dollari.

Passione sneaker

Sotheby’s ha intanto messo all’asta il prototipo della Louis Vuitton I (RED) LV Trainer che Abloh ha realizzato in collaborazione con Red, organizzazione no profit che dal 2006 combatte l’Aids e ora il Covid-19. La sneaker presenta un monogram in rilievo sulla pelle bianca con profili e dettagli rossi brillanti. È made in Italy ed è firmata dal direttore artistico maschile Virgil Abloh. La taglia è 9 UK. È possibile fare un’offerta fino al prossimo 4 marzo. Il valore stimato è tra 30.000 e 40.000 dollari. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno dell’organizzazione benefica (RED). (mv)

