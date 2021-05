La rivoluzione in Caovilla: uscito Edoardo, nuovo business model

Si prepara la rivoluzione in Caovilla. Edoardo, nipote del fondatore, non fa più parte dell’azienda di famiglia. Mentre il padre René Fernando (82enne) riorganizza il calzaturificio: nuovo consiglio di amministrazione, potenziamento dell’ufficio creativo e della distribuzione. E l’ingresso su Tmall.

Rivoluzione in Caovilla

A comunicare al Corriere della Sera l’uscita di suo figlio Edoardo, è stato il padre René: “Dopo molti anni al mio fianco, ora è impegnato in nuovi progetti”. L’imprenditore ha poi affermato che è stata avviata una ristrutturazione interna. Il primo passo è stato la nomina di un nuovo CdA. Ma ha riguardato anche l’ufficio stile, cui è stata aggiunta una collaborazione stilistica esterna. In soli tre mesi sono stati disegnati 180 modelli, alcuni inediti, altri rivisitati.

Fari sul mercato e sulla produzione

In Caovilla hanno rinnovato anche il modello distributivo. A livello retail, il 2020 ha visto l’apertura delle boutique di Hong Kong, Dubai e Miami, insieme alla ristrutturazione degli store di Venezia e Parigi. La novità più importante riguarda però il canale wholesale. L’azienda ha stretto accordi nuovi di distribuzione, espandendo l’e-commerce anche tramite l’apertura del flagship store sulla piattaforma cinese di Tmall. Non cambierà invece il metodo produttivo che resterà artigianale attraverso un know how che si tramanda da generazioni. “Oggi abbiamo in azienda i nipoti dei nostri primi artigiani – conclude René –, siamo una famiglia: se qualcuno ha un problema mi spendo in prima persona”. (mv)

Leggi anche: