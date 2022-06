Le 5 sfide della calzatura spagnola (ma valgono per tutti)

Le 5 sfide della calzatura spagnola. Che non sono poi così lontane da quelle della scarpa made in Italy. Le ha elencate il sindaco di Elche, Carlos González, nel corso di un incontro incentrato sulla revisione del modello di business. Obiettivo: migliorare la competitività dell’industria calzaturiera valenciana. A questo incontro hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni nazionali del settore e alcuni tra i maggiori imprenditori calzaturieri spagnoli. Ma a catturare l’attenzione dei media (nel caso specifico Revista del calzado) è stato l’intervento del sindaco di Elche che ha proposto un piano strategico per l’industria calzaturiera locale finanziato dai fondi Next Generation. Il tutto. Sintetizzato in 5 sfide: eccole.

Le 5 sfide della calzatura spagnola

PRIMA > Investire nella quarta rivoluzione industriale

Le aziende devono implementare una serie di tecnologie sempre più evolute. Per esempio: robotizzazione e automazione dei processi. Ma anche: IoT (Internet of Things), machine learning, stampa 3D e big data.

SECONDA > Intensificare l’internazionalizzazione

E farlo anche attraverso un maggiore contributo da parte degli enti locali. Oppure con il sostegno alla ricerca di nuovi mercati e politiche di supporto alla partecipazione a fiere internazionali. E promuovendo accordi commerciali.

TERZA > Favorire la crescita dimensionale delle imprese

Ampliare le proprie dimensioni significa generare economie di scala, avere più risorse per esportare e accedere a finanziamenti più economici. E, naturalmente, generare un aumento dell’occupazione.

QUARTA > Scommettere su formazione e welfare del lavoro

Parlare di formazione e welfare professionale come strategia aziendale significa comprendere che le risorse umane sono fondamentali per il futuro del settore. Ed è importante continuare a essere un’industria calzaturiera moderna e competitiva per poter attrarre talenti. Ma anche trattenere i propri dipendenti al fine di garantire il ricambio generazionale.

QUINTA > Favorire una strategia di rilocalizzazione (reshoring)

La riduzione dei costi di produzione come conseguenza della robotizzazione. L’aumento del costo del lavoro in Cina. Le evidenti differenze di qualità e valore aggiunto delle produzioni. Sono tutte un’opportunità per definire una strategia di rilocalizzazione. (mv)

