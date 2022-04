Primo bimestre 2022: la pelle spagnola dimentica la pandemia

La pelle spagnola dimentica la pandemia. Nel primo bimestre dell’anno, la concia di Madrid è “tornata al passato”. Il prodotto finito ha conosciuto un incremento delle vendite pari al 52,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre le pelli semilavorate sono cresciute del 27,7%. Le vendite di materia prima conciaria hanno conosciuto una crescita del 15,4%. Questo stesso tipo di prodotto, però, è l’unico a segnare una contrazione nel confronto con il 2020.

La Direzione Generale delle Dogane spagnole ha diffuso dati molto positivi sulle esportazioni di pelle nel primo bimestre dell’anno. Tra gennaio e febbraio 2022 la concia spagnola ha venduto all’estero “26 milioni di pezzi di materia prima conciaria contro i 22,5 milioni dello stesso periodo di un anno fa (+15,4)”. Poi: “12,3 milioni di pelli semilavorate contro i 9,6 milioni di un anno fa (27,7%), e 63,3 milioni di pelli conciate contro i 41,5 milioni (+52,5%) del primo bimestre 2021”. I dati sono in crescita anche se confrontati con il primo bimestre 2020, non ancora segnato dalla pandemia. L’unico dato in controtendenza è quello delle esportazioni di materia prima conciaria, in calo del 4,1%.

Giro del mondo

Il principale acquirente di materia prima conciaria spagnola, nel 2022, è stata l‘Italia che ha superato, rispetto a un anno fa, la Cina. Saldo al terzo posto il Portogallo. L’Italia la fa da padrone anche per l’acquisto di pelle semilavorata e finita.

