Le sneaker Axel Arigato fanno +60% nell’anno del Coronavirus

Poco importa se con negozi o con l’online. Le sneaker Axel Arigato escono vincitrici dall’anno della pandemia. Nel 2020 il fatturato del brand svedese è cresciuto del 60% su base annua, arrivando a 60 milioni di dollari. Un trend che prosegue anche nel 2021, con la graduale riapertura dei negozi. Ora il brand progetta nuove espansioni, nel retail e nei prodotti.

Le sneaker Axel Arigato

Axel Arigato, con sede a Göteborg, produce in Portogallo con pellami italiani. Nel novembre 2020 ha ricevuto 56 milioni di euro da Eurazeo per accelerare alcuni dei suoi piani di sviluppo. Del boom del 2020 abbiamo detto. Ora i cofondatori Max Svardh e Albin Johansson dicono a WWD di aver osservato una crescita del 92% su tutti i canali (digitale, retail e wholesale) dall’inizio del 2021 fino ad oggi. Ma non è un caso: i due prevedono che l’incremento possa arrivare a tre cifre entro la fine dell’anno. I flagship di Stoccolma e Londra, ad esempio, hanno avuto il loro miglior mese di sempre a maggio, mentre in quello di Copenaghen le vendite sono aumentate del 121% su base annua.

Le prossime aperture

Svardh e Johansson programmano aperture a Parigi, Monaco, Berlino e Milano entro il 2021. Nel 2022 nel mirino ci sono gli Stati Uniti. “Siamo sempre stati super propensi ad espandere il nostro retail fisico. Non importa se c’è una pandemia o no, questa è sempre stata la nostra mentalità e rimarrà la nostra mentalità anche in futuro“, ha aggiunto Johansson. Il marchio vuole anche espandere anche la propria offerta di prodotto, con collezioni di scarpe stagionali più vaste, comprendenti modelli adatti alla spiaggia per l’estate, e una più ampia varietà di stivali per l’inverno. Inoltre, progettano una linea di abbigliamento femminile che debutterà in autunno. (mv)

Leggi anche: