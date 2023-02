Made in England Deadstock: così Dr. Martens sfrutta i magazzini

Dr Martens lancerà venerdì 17 febbraio Made in England Deadstock, la na collezione di scarpe realizzate con le rimanenze di magazzino. Vedremo l’iconico stivaletto 1460 a 8 occhielli prodotto con vari tipi di pelle. Come, ad esempio, il camoscio Desert Oasis, la Classic Oiled Shoulder e il Wax Commander della conceria britannica Charles F Stead e la pelle Dublin della Horween di Chicago. Ogni paia di scarpe della collezione Made in England Deadstock sarà unica. La società britannica ha affermato che l’iniziativa non sarà spot ma continuerà nella prossima stagione invernale, diventando una linea continuativa.

Scarpe con i materiali in eccedenza

Ridurre gli scarti e consumare ciò che andrebbe sprecato per creare calzature uniche. Con questi obiettivi Dr Martens lancia la collezione Made in England Deadstock. Quella con cui, cioè, usa pellame deadstock, eccedenza di magazzino. “Un nuovo modo di utilizzare materiali in eccedenza per creare scarpe e stivali che sfidano gli sprechi” affermano da Dr. Martens, che farà affidamento sull’esperienza del team e degli artigiani per abbinare i materiali. Lo riporta The Industry.

Le particolarità della collezione

Il materiale in eccedenza è in particolare il pellame. Dr Martens cita due concerie: Charles F Stead di Leeds (Inghilterra) e Horween di Chicago (Stati Uniti). L’azienda ha dichiarato che utilizzando pelli provenienti da diverse fonti e aree, ottiene il massimo utilizzo e il minimo spreco. E rende ben visibile l’origine dei modelli. Le cuciture esagerate, le variazioni di colore, i bordi non rifiniti, gli occhielli perforati a mano e non corrispondenti, “il pacchetto Deadstock mostra con orgoglio la sua estetica patchwork e crea una finitura diversa su ogni singolo stivale e scarpa”.

La filosofia del progetto

Il progetto è un’evoluzione della collaborazione del marchio con lo specialista dell’upcycling di Stoccolma Our Legacy avvenuta nel 2022. Anche la campagna di marketing è stata realizzata con la stessa filosofia deadstock per il legno, la pelle, e la pellicola. (mv)

Leggi anche: