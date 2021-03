Nel 2020 Ecco fa -20% (1,1 mld), ma non rinuncia agli investimenti

Il 2020 del danese Ecco: perde il 20% del fatturato, ma non rinuncia agli investimenti. Distribuzione, digitalizzazione, innovazione dei prodotti e sostenibilità sono i settori in cui Ecco continua ad allocare risorse. “I risultati del 2020 riflettono l’impatto senza precedenti della pandemia. Tuttavia – afferma Steen Borgholm, CEO di Ecco –, il nostro modello di business e la nostra organizzazione si sono dimostrati ancora una volta solidi. Ci hanno permesso di agire rapidamente in tempi di cambiamento”.

Non rinuncia agli investimenti

Nel 2020 Ecco registra un fatturato di 1,1 miliardi di euro, in calo del 19,7% su base annua. L’utile ante imposte si è ridotto del 77%, a 44,7 milioni di euro. Nella nota l’azienda sottolinea la forte crescita delle vendite online (+34%) e una riformulazione dell’offerta dei prodotti verso una linea più versatile come sneaker e athleisure. Ecco, che ha oltre 21.000 dipendenti in tutto il mondo, investe in modo importante nella sua distribuzione. Nell’anno acquisisce, ad esempio, l’attività in Russia e un gran numero di negozi in Medio Oriente e nei Paesi Bassi. Altri importanti investimenti arrivano sulle piattaforme digitali, sulle capacità di marketing avanzate e su infrastrutture che consentono l’innovazione dei prodotti. Complessivamente gli investimenti raggiungono il livello record di 195 milioni di euro.

Sostenibilità

Il gruppo danese continua a investire anche nel suo percorso di sostenibilità. Nel 2030 Ecco conta di approvvigionarsi completamente da fonti rinnovabili, di utilizzare solo prodotti chimici a base biologica per i pellami, nonché sistemi idrici a ciclo chiuso. “Ciò sarebbe un vero e proprio passo avanti nel nostro settore” enfatizza Ecco nella nota stampa. (mv)

