Nike celebra in un video la qualità della sportiva di Montebelluna

Nike e The Pitch omaggiano la qualità della sportiva di Montebelluna con un video. La clip serve anche a lanciare la scarpa da calcio Tiempo Legend IX Elite MI FG “Made in Italy”. La calzatura, con la tomaia in pelle, viene realizzata nel laboratorio che Nike ha allestito nel distretto dello Sportsystem. Qui si producono gli scarpini “Top of the line” per i migliori calciatori al mondo.

La sportiva di Montebelluna

Leggendo il materiale Nike, l’edizione speciale delle Tiempo “è realizzata in pelle pregiata, fatta a Montebelluna, con un design ispirato da campioni del calibro di Andrea Pirlo”. La tomaia è in pelle con morbidi pod in schiuma per una precisione ideale nel tiro. Su Thepitch, football retail brand numero uno in Italia, si leggono alcune specifiche. Il logo Montebelluna è cucito sul tallone e nella suola interna. La bandiera italiana è un riferimento alla produzione artigianale della scarpa. La calzatura sfoggia intricati elementi di design che riflettono il minuzioso processo italiano di creazione delle scarpe. Il video si snoda fra tradizione ed emozione, e ha il chiaro obiettivo di trasmettere la qualità del lavoro fatto a mano e tramandato da generazioni nel distretto montebellunese. (mv)

