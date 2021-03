Paoul, la produzione TV e la resilienza della scarpa del Brenta

La scarpa del Brenta conquista il piccolo schermo. Il calzaturificio Paoul, azienda di Villatora di Saonara fondata nel 1967, sta realizzando le calzature per un importante produzione tv , su cui vige il massimo riserbo. Un’eccellenza che ha saputo reagire alla crisi anche in un contesto solido come quello veneto, dove le griffe hanno ammortizzato il colpo. Ne abbiamo parlato con Katia Pizzocaro, Cfo del calzaturificio Paoul e presidente regionale di Confartigianato settore calzature.

La scarpa del Brenta

Pizzocaro, che 2020 è stato per il calzaturiero veneto?

È stato un anno difficile per l’incertezza e l’instabilità dei mercati. L’evolversi della situazione pandemica ha condizionato gli acquisti e ha reso complesso determinare scelte strategiche. La tenacia e la professionalità di molte aziende ha reso però possibile la continuità dei progetti imprenditoriali e la proiezione della visione oltre questo stato di crisi.

Le aziende venete del settore, della Riviera del Brenta in particolare, sono riuscite a incassare meglio il colpo grazie alla presenza delle griffe?

Il conto terzismo, dagli osservatori economici e da quanto apprendo nel ruolo di Presidente Regionale Confartigianato settore Calzature, è stato sicuramente più tutelato rispetto al conto proprio. Quest’ultimo infatti ha subito immediatamente l’impatto del mercato, mentre il conto terzismo ha beneficiato in un primo tempo delle commissioni stagionali e successivamente dell’internazionalizzazione extra Europa delle griffe. Oggi l’Asia, in particolare la Cina, mostra forti segnali di ripresa.

Qual è la strada per la ripresa?

La ripresa per le imprese venete consiste nell’alzare lo sguardo e avviare un processo di digitalizzazione, anche attraverso marketplace dedicati. È utile per compensare la perdita di fatturato con l’acquisizione di lead e nuovi partner a cui rivolgere l’offerta. Questo processo deve però essere accompagnato ad una formazione specifica per l’imprenditore, a cui viene chiesto di ristrutturare la cultura d’impresa maturata verso un’innovazione spinta e creativa.

La produzione TV

Nel frattempo il calzaturificio Paoul debutterà sul piccolo schermo con le sue calzature. Cosa ci può svelare?

Purtroppo ancora nulla. La produzione televisiva chiede la massima riservatezza. Il film debutterà a novembre 2021. Il fenomeno sta assumendo un volume mediatico inaspettato e rilevante.

Come è nato questo progetto?

È nato tramite la referenza di un partner con cui collaboriamo da molti anni. Soddisfatto della qualità del nostro lavoro, ci ha segnalati come buona azienda con cui relazionare.

Che tipo di scarpe state realizzando?

Le scarpe sono assolutamente e rigorosamente in vera pelle. Come mostrato nella foto, una parte della fornitura è rappresentata da décolleté, ma altri sono i modelli selezionati dalla produzione televisiva. (art)

