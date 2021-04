Un milione e 800.000 dollari: Kanye West spazza via Michael Jordan

Un milione e 800.000 dollari. È la cifra a cui Sotheby’s ha venduto all’asta le Nike Yeezy di Kanye West. Una vera follia per un paio di sneaker in pelle nera, uniche per due ragioni. Innanzitutto, sono il primo esemplare del modello Yeezy e, secondo, il rapper le indossò in anteprima in occasione della 50esima edizione dei Grammy Awards. Basta tutto ciò a giustificare un record che spazza via il precedente, detenuto da un paio di Air Jordan?

Un milione e 800.000 dollari

Sotheby’s ha battuto le calzature dopo averle stimate 1 milione di dollari (come abbiamo scritto qui). La vendita ha superato, però, le attese e le offerte hanno portato il prezzo delle Nike Air Yeezy 1 Grammy Worn a 1 milione e 800.000 dollari. Il rapper statunitense Kanye West le indossò in anteprima mondiale nel 2008, sul palco della 50esima edizione dei Grammy Award. Fu il lancio promozionale del primo esemplare in assoluto delle Yeezy 1, che nel giro di pochissimo tempo sono diventate un “must” per tutti gli appassionati di sneaker.

Spazzato via il record di Michael Jordan

La cifra di vendita raggiunta dalle Grammy Worn rappresenta un record assoluto. Il precedente apparteneva alle Air Jordan 1 indossate da Michael Jordan nel 1985 e battute nel 2020 per 560.000 dollari.

Leggi anche: