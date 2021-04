Satan Shoe, l’ultima provocazione di MSCHF: ma Nike non ci sta

Jesus Sneaker, Birkinstock (attenti alla seconda “i”…) e, ora, Satan Shoe. Tutti modelli di calzature ad altissimo grado provocatorio. Tutti creati dal collettivo americano MSCHF. Hub di stilisti di New York, che però, questa volta rischia di sbattere la faccia contro un muro piuttosto spesso. In altre parole, Nike non ci sta e gli ha fatto causa per uso non autorizzato del marchio, secondo i documenti depositati alla corte federale Eastern District di New York. Anche se, fino a prova contraria, non è detto che il colosso sportivo avrà la meglio.

L’ultima provocazione

MSCHF ha collaborato con il rapper americano L’ultima provocazione per realizzare Satan Shoe. In altre parole, una Nike Air Max 97 con “la bolla d’aria della suola contenente 60 centimetri cubici di inchiostro e una goccia di sangue umano“. MSCHF ha precisato come il sangue proviene dal proprio team di designer. Ne sono state prodotte (ovviamente, vien da dire…) 666 paia, tutte numerate e con inciso il versetto “Luca 10:18” della Bibbia. Il quale recita: “Ho visto Satana cadere come un fulmine dal cielo”. Le scarpe sono state messe in commercio a 870 euro circa al paio e sono andate sold out in meno di un minuto.

Nike non ci sta

Le Satan Shoe hanno ricevuto reazioni contrastanti online. Nike, che non è coinvolta nel “progetto, non l’ha presa bene e ha portato in tribunale MSCHF. Secondo WWD, oltre a chiedere che a MSCHF venga proibito di vendere prodotti a marchio Nike, il colosso USA chiede un sostanzioso rimborso per i danni d’immagine derivanti da questa provocazione. Gli avvocati di MSCHF, invece, hanno affermato che le Satan Shoes non sono “tipiche sneaker, ma opere d’arte“. Fashion Network riporta che ieri, giovedì 1 aprile 2021, il giudice distrettuale degli Stati Uniti a Brooklyn si è schierato a favore di Nike. In altre parole, ha ordinato a MSCHF di interrompere temporaneamente ulteriori vendite di di questi modelli. (mv)

