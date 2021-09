Sexy, caldi, avvolgenti: i cuissard hanno (ri)conquistato la moda

I marchi li hanno proposti sulle passerelle. Vip e influencer li stanno già indossando e postando sui social. L’imminente arrivo della stagione autunno-inverno 2021-2022 li sdoganerà definitivamente. Sono i cuissard, gli stivali sopra il ginocchio. Protettivi e caldi, ma soprattutto strumento di seduzione. I trend della moda invernale prevedono un loro ritorno, aiutati anche dal fatto che l’outfit prediligerà gonne corte e minigonne (meglio se in pelle).

Il ritorno dopo qualche stagione

Nell’ultimo paio di stagioni gli stivali sono rimasti nella scarpiera, complici anche gli inverni miti e i limiti alla socialità. Quest’anno invece non si sciuperanno occasioni per indossare i cuissard. I post delle influencer e i look di attrici e popstar non lasciano molti dubbi. Gli stivali alti sopra ginocchio sono l’oggetto del desiderio e il trend dell’autunno-inverno 2021-2022.

Quanti modelli

Vogue ci ricorda i modelli proposti da Courregès con look stile anni ’60. Ci sono anche quelli Saint Laurent, ben più alti del ginocchio, e quelli stringati di Dior. Etro li ha disegnati decorati e sontuosi, mentre sono luminosi quelli di Coperni. Mentre Bottega Veneta propone stivaloni a tubo, molto alti e con il caratteristico fondo maxi platform, Rick Owens ne ha proposto un paio di platform boot di pelliccia mentre vano citati quelli effetto seconda pelle di Elie Saab. Sono completamente dorati, infine, quelli di Andrew Gn. (mv)

In foto (da Vogue) modelli Dior, Courregès e Bottega Veneta

