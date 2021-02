Nuove interpretazioni di stile alla Milano Fashion Week

Secondo giorno di sfilate per Milano Moda Donna. Le passerelle digitali accendono le luci su nuove interpretazioni di stile. In questa edizione i fashion show cercano di proporsi come manifesti post-pandemia. Ogni brand, attraverso le proprie proposte invernali, dichiara la propria filosofia. Lo fa Prada, esprimendo segnali di forte cambiamento. Lo fanno Moschino ed Emporio Armani, proclamando la propria voglia di spensieratezza e ironia.

Nuove interpretazioni di stile

Prada

Dopo aver esordito con la moda maschile, la coppia Miuccia Prada-Raf Simons fa il bis con la Donna Autunno-Inverno 2021-22. Titolo: “Possible Feelings II: transmute”. Sfilano figure androgine: mascolinità e femminilità si fondono in uno stile quasi no-gender. È questa la “trasmutazione” di Prada, un gioco di contrapposizioni (anche di colore) che convivono tra classicità e praticità. La pelle è un punto fermo negli accessori (foto a destra). Per esempio, nelle maxiborse proposte in vari colori. Ed è un must nelle calzature: francesine flat o stivali cuissard stretch con platform. Tornano (dopo averli lanciati a gennaio per l’Uomo) i guanti in pelle colorata con taschino.

Moschino

Uno stile retrò reso contemporaneo dall’ironia irriverente di Jeremy Scott. La collezione Moschino, “Jungle Red”, disegna una donna anni ’40 della borghesia newyorkese, l’epoca d’oro di Hollywood. I look (come in un set cinematografico) variano infatti dagli abiti da diva al safari chic, fino al country. Molta pelle nelle divertenti figurazioni di questo mondo fantastico. Per esempio, in borse e décolleté con nuvole stampate. Oppure in zainetti e stivali allacciati. Spicca in modo “incredibile” un completo gonna/pantalone stampa coccodrillo con tanto di coda (foto al centro).

Emporio Armani

L’eleganza tipica di Armani si accende di luci al neon e colori ultrapop. Capi destrutturati tipici dello sportwear si mescolano con elementi glam. Geometrie multicolor si muovono sul nero, stampe effetto patchwork danno profondità e dinamismo alle superfici (soprattutto in velluto). In pelle calzature dal tacco basso, stivali a calza e piccole borsette a mano (foto a sinistra). Anche Emporio Armani punta sui guanti.

