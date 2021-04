Spagna, Camper chiede al governo 25 mln per rinnovare la manovia

Sviluppare nuovi modelli di produzione. Affinare i metodi di recupero degli scarti. Alzare il livello qualitativo. È su questi presupposti che Camper chiede al governo di Madrid fondi per 25 milioni di euro per rinnovare la sua manovia. Stando a quanto si apprende dalla stampa spagnola, il marchio conta di poter ottenere il finanziamento nell’ambito di Next Generation EU.

Camper chiede al governo

Camper, fondata a Maiorca nel 1975, ha già presentato la manifestazione di interesse con la consulenza di I+D+i FI Group. Il progetto, dicevamo, è all’insegna della sostenibilità e dell’economia circolare. Campi dove l’azienda può già vantare qualche risultato raggiunto. Negli ultimi anni, ad esempio, ha lanciato un programma per il ritiro dai clienti delle calzature usate, al fine di assicurare loro un più duraturo ciclo di vita. Mentre in precedenza aveva affinato il servizio di prototipazione in 3D, così da avere risparmi in termini di tempo e di costo. Tornando alla richiesta dei 25 milioni, Camper non si muove da sola, ma si pone alla testa di una cordata. Tra i partner c’è Inescoop, l’istituto tecnologico calzaturiero di Spagna.

Leggi anche: