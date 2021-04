Sotheby’s ha valutato le Yeezy di Kanye West una cifra folle

Le sneaker più care in pelle. Sono quelle che Sotheby’s metterà in vendita nei prossimi giorni. La casa d’aste britannica batterà un modello di Nike Yeezy di Kanye West. Sotheby’s ha valutato le scarpe 1 milione di dollari, un prezzo stellare dato dal fatto che parliamo, tra l’altro, del primo modello in assoluto di Yeezy.

Le Yeezy di Kanye West

L’asta va in scena dal 16 al 21 aprile. Gli oggetti sono in mostra presso il Centro congressi ed esposizioni di Hong Kong. Le sneaker al centro dell’attenzione di tutti sono un prototipo che Nike realizzò in esclusiva per Kanye West. Il rapper americano le indossò durante la sua esibizione in “Hey Mama” e “Stronger” in occasione della 50esima edizione dei Grammy Awards. Le calzature, nel dettaglio, sono le Nike Air Yeezy 1 “Grammy Worn”. Hanno una suola in gomma e la tomaia è per la gran parte realizzata in pelle nera.

Le più care sneaker in pelle

Sotheby’s ha valutato le scarpe 1 milione di dollari, che ne fanno le sneaker più costose mai proposte dalla casa d’aste britannica. L’unicità del modello è data dal fatto che West le indossò durante un evento di caratura internazionale, ma anche perché quell’esibizione mostrò in anteprima il nuovo modello Yeezy di Nike che subito dopo divenne un pilastro del segmento. (art)

