Tra cultura e Sneaker Zero: la mostra al Design Museum di Londra

Gli sneakerhead hanno una meta obbligata per il loro primo viaggio post Covid. È il Design Museum di Londra dove, fino al 24 ottobre 2021, potranno visitare la mostra Sneakers Unboxed: From Studio to Street, sponsorizzata da StockX. In esposizione ci sono oltre 200 modelli, precursori e iconici. Ci sarà anche la Sneaker Zero (nella foto) chiamata così perché progettata esclusivamente dall’Intelligenza Artifiiciale. In altre parole, “zero umani”.

Un simbolo culturale

Sneakers Unboxed vuole esplorare l’universo della “scarpa sportiva” sotto vari aspetti. E far capire al visitatore perché questa scarpa è diventata un simbolo culturale rivoluzionando il mercato calzaturiero (e non solo) nel modo più profondo possibile. Quindi, non è una mera vetrina di snekaer celebri, ma un’occasione per entrare in un universo che, come abbiamo scritto qui, pare ancora in una fase di inarrestabile espansione.

Dalle sneaker utilizzate per le prestazioni agonistiche alle più recenti collaborazioni griffate. Dalla prima scarpa “biologicamente attiva” che MIT ha realizzato per Puma fino ad alcuni prototipi e progetti che non hanno mai visto la luce. Arrivando al pezzo forte, perlomeno a quanto dicono gli organizzatori. È la Sneaker Zero, la prima al mondo progettata interamente da un computer scansionando migliaia di modelli. Attraverso un machine learning model il computer ha creato la sua versione “zero humans”. Non solo, utilizzando una lente di Snapchat, la Sneaker 0 può essere anche provata con possibilità di scegliere le varie opzioni. (mv)

