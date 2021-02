Trimestrali: UGG fa il botto e Deckers vola oltre il miliardo

Le conseguenze della pandemia lanciano UGG e Hoka One One. E Deckers vola. Infatti le vendite del gruppo calzaturiero USA, che controlla entrambi i marchi, nel terzo trimestre fiscale (terminato il 31 dicembre 2020) sono cresciute del 14,8% e l’utile per azione è aumentato del 26%. Battute le stime. “La nostra performance record nel terzo trimestre è stata spinta dalla domanda diversificata di prodotti del marchio UGG e dalla continua espansione globale del marchio Hoka One One”, ha affermato il CEO Dave Powers.

Deckers vola

Nel terzo trimestre Deckers ha incassato la cifra record di 1,078 miliardi di dollari. Wall Street aveva previsto un fatturato inferiore (963,38 milioni). Le vendite nette del marchio di punta, UGG, sono cresciute del 12,2% per un valore di 876,8 milioni di dollari, spinte dalla stagione degli acquisti natalizi, che ha premiato le sue pantofole (nella foto, tratta da ugg.com) e i suoi stivali. I ricavi di Hoka One One sono aumentati del 52,1% (141,6 milioni). Invece, Teva ha perso l’8,7% (15,7 milioni) e Sanuk è sceso del 17,3% (7 milioni).

Online e 9 mesi

“La performance dei nostri marchi è stata trainata principalmente dall’online” ha sottolineato Powers. Nei 9 mesi le entrate di Deckers, che ha sede a Goleta (California), hanno raggiunto gli 1,984 miliardi di dollari, in crescita del 12,9%. (mv)

