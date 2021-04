Una sneaker al ritmo reggaeton: Adidas collabora con Bad Bunny

Adidas firma con Bad Bunny una collezione unica. La partnership tra l’insegna tedesca e la star portoricana della trap e del reggaeton (vincitore del Grammy per il miglior album latino pop o urban) è stata inaugurata dall’uscita di una sneaker in pelle. È la reinterpretazione del modello Adidas Originals Forum Buckle Low. La scarpa è dedicata ad un momento molto amato dall’artista: la routine quotidiana di gustarsi un caffè. Non a caso la sneaker è stata battezzata The First Café.

Con Bad Bunny

La scarpa ha una tomaia in cuoio abbinata a rivestimenti in pelle scamosciata. Presenta una particolare chiusura con fibbia, ed è colorata di tonalità ispirate alla bevanda. Sul cinturino che si chiude a strappo sulla caviglia si legge la scritta “YO VISTO ASI” (“Io mi vesto così”, titolo di una sua hit) sotto il velcro. La sneaker Forum Buckle Low The First Café può essere acquistata esclusivamente sull’app Confirmed in Europa e negli Stati Uniti, e sarà disponibile attraverso una partnership con Uber Eats a Porto Rico.

Sneaker addicted

“Ho sempre amato le sneaker, fin da quando ero un bambino – racconta il cantante a GQ –. Rappresentavano il dettaglio essenziale del mio stile, e si intonavano al look che volevo conferire al mood della giornata. Prima di uscire con i miei amici, ci chiedevamo l’un l’altro: che sneaker indosserai oggi?”. Un segno distintivo quindi per la popstar che collaborerà con Adidas in una serie di progetti che vedranno la luce nelle prossime stagioni. Per l’intera durata della collaborazione, il progetto avrà anche uno scopo nel sociale: Bad Bunny e Adidas si sono impegnati a distribuire scarpe alle comunità a basso reddito in difficoltà. (art)

