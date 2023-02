Vibram stringe una partnership in esclusiva con Suolificio Negro

Non un’acquisizione, ma una “partnership in esclusiva” per “mettere al sicuro” una tecnologia innovativa nel mondo delle suole. Vibram ha siglato un accordo strategico con il Suolificio Negro di Possagno (Treviso), già suo partner “per la realizzazione di suole performanti complesse e per i processi di assemblaggio dei componenti espansi sulle midsole per articoli ad alta performance”. La partnership permetterà a Vibram di avvalersi di prodotti e di esclusive tecniche industriali del suolificio. In particolare, una tecnologia ideata “in house” per la combinazione suola/midsole.

L’evoluzione della midsole

“Conosciamo la grande competenza del Suolificio Negro e la sua tecnicità nell’interpretazione del battistrada – dice Marco Bramani, CEO di Vibram (nella foto) –. Siamo certi che la nostra partnership diventerà l’espressione di un’ulteriore evoluzione, con lo scopo di sviluppare tecnologie e prodotti sempre più performanti, sempre più funzionali e in grado di offrire un grande valore aggiunto al consumatore”. La nuova tecnologia non è ancora uscita dalla fabbrica. “Troverà sfogo commerciale in nuovi articoli, di alta innovazione e performance, che saranno distribuiti sotto l’egida del marchio Vibram”. In esclusiva, appunto.

Una partnership in esclusiva

Le due aziende collaborano già da molti anni nello sviluppo di nuove soluzioni per la calzatura. “Questa partnership, grazie a un obiettivo comune che si traduce anche in una forte sinergia produttiva, porterà valore aggiunto sia alle nostre aziende che ai nostri partner nello sviluppo di calzature con maggior grip, leggerezza e comfort”, aggiunge Paolo Manuzzi, Direttore Generale Vibram (a sinistra nella foto). “La dinamicità della nostra azienda, combinata con l’elevata progettualità di Vibram, – conclude Lucio Negro, amministratore di Suolificio Negro – ci consentirà di raggiungere importanti risultati in tempi brevi, con benefici sull’economia di entrambe le nostre aziende.”

