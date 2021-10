Ancora aumenti sui listini chimici: Stahl alza i prezzi del 15%

La pressione non accenna a diminuire. Anzi, aumenta. Parliamo di prodotti chimici conciari e dei loro prezzi. A ritoccare i listini, dopo lunghi mesi di aumenti generalizzati, questa volta è la multinazionale olandese Stahl.

La pressione aumenta

Stahl ha annunciato un aumento del 15% sul prezzo di tutti i suoi articoli destinati al wet-end e alla rifinizione. La decisione è valida in tutto il mondo e con “effetto immediato”. Le ragioni? Due, soprattutto: l’aumento delle materie prime chimiche e il rincaro di trasporti e servizi di logistica. Per Stahl, gli aumenti si sono resi necessari, come sottolinea il portale ILM, per non intaccare la qualità dei prodotti, del servizio e del suo approccio green.

L’allarme continua

Per la conceria, come ha più volte sottolineato UNIC – Concerie Italiane, l’aumento dei listini delle materie prime (dalla pelle grezza ai prodotti chimici) rappresenta una “spada di Damocle”. Il timore, infatti, è che, a fronte di un momento congiunturale orientato al recupero di quanto perso durante il 2020, questa tendenza generalizzata al rialzo potrebbe inibire “il ritmo e l’intensità” della ripartenza.

