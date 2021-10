Appuntamento ad Arzignano: il 29 ottobre torna Prossimapelle

“Un momento di confronto sostanziale tra tecnici e conciatori”. Un evento in presenza che si pone l’obiettivo di sottoporre a “verifica le anticipazioni moda e le innovazioni tecnologiche”. L’appuntamento è ad Arzignano, dove il 29 ottobre torna Prossimapelle.

Il 29 ottobre torna Prossimapelle

Prossimapelle è promosso da UNPAC (Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari). Si svolgerà il 29 ottobre presso l’area Ex Marly’s “e si propone – spiega UNPAC – come vero e proprio appuntamento fisico e multimediale. Il ruolo di Prossimapelle è, da sempre, quello di generare valore reale per espositori e visitatori”. E di favorire “le attività produttive e occupazionali del territorio, coinvolgendo tutta la filiera del Distretto”.

Tecnologie di ultima generazione

Durante l’evento, continuano gli organizzatori, “tecnici e professionisti hanno la possibilità di interagire per creare nuove opportunità di collaborazione”. Obiettivo possibile “grazie a una aumentata percezione del valore delle aziende espositrici (39, ndr), creative ed innovative, che propongono tecnologie di ultima generazione per la realizzazione di pellami sostenibili”. La partecipazione a Prossimapelle prevede “specifiche procedure nel rispetto delle norme sanitarie per ingresso, transito e uscita” consentendo l’opportuno “distanziamento sociale”.

