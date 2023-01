Cambio al vertice di Royal Smit & Zoon: si è dimesso il CEO

Cambio al vertice di Royal Smit & Zoon. Il CEO del gruppo chimico conciario olandese Hans van Haarst si è dimesso con effetto immediato. A ricoprire il ruolo sarà il proprietario del gruppo Marc Smit. La nota ufficiale dell’azienda non specifica se Smit ricoprirà il ruolo ad interim in attesa che venga nominato un nuovo CEO. Nel 2017, la società fondata nel 1821, gestita ora dalla settima generazione della famiglia Smit, ha acquisito la toscana Codyeco.

Cambio al vertice

Improvviso cambio sulla poltrona di CEO da Royal Smit & Zoon. Hans van Haarst ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Ricopriva il ruolo di CEO da dieci anni. Resterà all’interno della società fino al prossimo 31 luglio per consentire una transizione senza traumi. Il suo posto sarà occupato da Marc Smit, dicevamo, il proprietario del gruppo chimico conciario. L’azienda, in una nota, ha sintetizzato i punti che hanno contraddistinto la decennale gestione van Haarst: l’approccio da leader del settore all’ESG, l’acquisizione di Codyeco, l’espansione della nostra presenza e la creazione di Nera Tanning.

Il perché dell’inatteso divorzio

“Siamo grati per ciò che Hans ha realizzato per la nostra azienda – sono le parole di Marc Smit –. Le attuali condizioni di mercato e la valutazione di ciò di cui l’azienda ha bisogno per andare avanti, ci hanno fatto decidere di prendere strade separate”. L’obiettivo della società olandese resta quello di creare una filiera della pelle sostenibile entro il 2025. All’inizio di gennaio 2023, Hans van Haarst aveva affermato a Leatherbiz: “Anche se ci sono molte iniziative eccellenti lungo la nostra supply chain, il cambiamento nella catena di valore della pelle è troppo lento e troppo poco“. (mv)

Al centro nella foto (da Facebook) Hans van Haarst

Leggi anche: