Dal 60 al 100%: Zschimmer & Schwarz si prende tutta Samia. Nel dicembre 2019, il gruppo tedesco, fornitore globale di ausiliari chimici. aveva rilevato la maggioranza di Samia, azienda chimica di Arzignano (Vicenza). Dopo tre anni e mezzo, il gruppo ha deciso di investire di nuovo per completare la scalata e comprarsi il restante 40% delle quote sociali della società. Dal 27 giugno 2023, Samia è dunque una filiale al 100% dell’azienda della famiglia Lahnstein.

Il primo investimento

Samia nasce nel 1976. A Natale 2019 il suo controllo è passato nelle mani dei tedeschi di Zschimmer & Schwarz. Gli azionisti dell’azienda italiana hanno reinvestito nel capitale sociale dell’azienda confermando Luigi Ciarlo nel ruolo di CEO (carica che riveste dal 2007).

Zschimmer & Schwarz si prende tutta Samia

Dopo tre anni e mezzo, Zschimmer & Schwarz ha annunciato di aver investito di nuovo per completare la scalata e assicurarsi il 100% di Samia. Ciarlo spiega in una nota che, grazie alla collaborazione con Zschimmer & Schwarz, è possibile elaborare “una pianificazione a lungo termine”. Non solo: ne guadagna anche la “vicinanza al cliente” e la possibilità di attingere a un portafoglio clienti più ampio.

L’importanza di Samia

Christoph Riemer, CEO del gruppo Zschimmer & Schwarz, in questa operazione vede la possibilità di espandere i mercati. “Soprattutto la competenza di Samia in termini di ricerca e sviluppo è un elemento importante. Vediamo anche un grande potenziale di sinergia nell’area delle soluzioni sostenibili”. (mv)

