Appuntamento a Vicenza per il III congresso europeo IULTCS (2022)

I vertici dell’Associazione italiana dei Chimici del Cuoio (AICC) annunciano le date per il III congresso europeo IULTCS. Come ha comunicato lo scorso dicembre il presidente Luis Zugno, andrà in scena a Vicenza. L’occasione rappresenta una tappa fondamentale per definire il futuro dell’intero settore.

III congresso europeo IULTCS

Dal 18 al 20 settembre 2022 il Centro Congresso di Vicenza Fiera ospiterà il prossimo congresso europeo IULTCS. L’evento succede di alcuni mesi il congresso mondiale che ha visto come palcoscenico la capitale etiope Addis Abeba. L’incontro del settembre 2022 rappresenta un momento di svolta per la definizione del futuro dell’intero settore conciario. Durante il congresso, per la cui organizzazione IULTCS ha incaricato AICC, troveranno spazio grandi temi come il rapporto con la sostenibilità e il rilancio della concia dopo il Coronavirus. L’evento ospiterà la presentazione dei più aggiornati lavori in campo tecnico e scientifico del settore conciario. Tutti i dettagli saranno definiti nei prossimi mesi. (art)

