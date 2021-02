Sostegno ai giovani: IULTCS annuncia i vincitori di IUR 2021

IULTCS annuncia i vincitori di IUR 2021. Il comitato esecutivo di International Union of Leather Technologists and Chemists Societies ha reso noti i nomi dei due ricercatori under 35 cui va il premio in denaro indetto dall’International Union of Research Commission. I fondi servono a sostenere i loro progetti nell’ambito della pelle.

IULTCS annuncia i vincitori

Young Leather Scientist Grant 2021 Basic Research

La commissione presieduta dal professor Michael Meyer, presidente IUR, ha assegnato a Hon Wei Ng (nella foto, a sinistra) il premio per Young Leather Scientist Grant 2021 Basic Research. A lui, assistente di ricerca della New Zealand Leather and Shoe Research Association (LASRA), vanno anche i 1.500 euro in palio. Il suo progetto “Study on Molecular Level Collagen Structure Changes of Enzymatic Depilation Using X-Ray Scattering” indaga l’utilizzo di nuovi strumenti per la rimozione del pelo dalle pelli grezzi mediante gli enzimi. Quindi, il progetto valuta gli effetti dei raggi X su tale processo.

Professor Mike Redwood Young Leather Scientist Grant 2021 Sustainability / Environmental Award

È invece Caroline Borges Agustini (nella foto, a destra) dell’Università Federale del Rio Grande do Sul (UFRGS) a conquistare il secondo premio, con i relativi 1.000 euro stanziati da Leather Naturally. Il suo progetto “Hydrocarbon Release During the Biodegradation of Solid Waste from Tanneries for BIOGAS Production” esamina il rilascio di idrocarburi. Non solo: analizza anche l’efficienza energetica e del trattamento dei rifiuti della digestione anaerobica dei rifiuti solidi delle concerie. Tale lavoro può consentire di migliorare l’efficienza delle aziende e dei loro processi.

Il commento

“Entrambi i lavori mostrano conoscenze tecnologiche ad un livello molto elevato. Dimostrano, inoltre, che la competitività delle attività di ricerca nell’industria della pelle è paragonabile ad altre industrie in tutto il mondo – commenta Meyer -. IULTCS attende con impazienza i risultati dei progetti e augura a tutti i destinatari del premio ogni successo con il loro contributo a espandere la nostra conoscenza del settore”. (art)

