ICF compra il ramo d’azienda di Tessitura Langé per 1,76 mln

Industrie Chimiche Forestali (ICF) acquisisce il ramo d’azienda di Tessitura Langé, suo storico fornitore. L’investimento è di 1,76 milioni di euro più la valorizzazione delle rimanenze di magazzino alla data di esecuzione del contratto. Il closing è previsto entro il 30 aprile 2023. In particolare, ICF acquista il ramo d’azienda relativo all’attività di finissaggio e nobilitazione di tessuti e commercio di filati, tessuti e prodotti tessili in genere. “Integrarsi a monte nella nobilitazione dei tessuti – commenta Guido Cami, CEO di ICF – aggiunge un valore inestimabile ai prodotti di Forestali in termini di sostenibilità perché permette di tracciare con chiarezza la filiera produttiva completa”.

L’obiettivo

ICF ha acquisito il ramo d’azienda Morel avvenuto a luglio 2021. Ora prosegue nella strategia di posizionamento competitivo sul mercato anche con l’espansione dell’offerta verso prodotti complementari e sinergici. “L’obiettivo di questa acquisizione – si legge nella nota stampa diffusa dalla società – è quello di incrementare l’esposizione nei settori della calzatura, della pelletteria, dell’abbigliamento e del packaging di fascia alta”.

Langè: 10 milioni di euro

Tessitura Langè con sede a Robecchetto con Induno (Milano) ha chiuso il 2022 con ricavi a circa 10 milioni di euro, +25% su base annua. Nel 2022 ha prodotto oltre 4 milioni di metri lineari di tessuto. Dà lavoro a 25 dipendenti, portando così la forza lavoro di ICF a 165 persone. Massimo Langè, socio di maggioranza e CEO dell’azienda, sarà il direttore operativo dell’unità di business.

I commenti

“Sono lieto di annunciare l’accordo fra due aziende lombarde che lavorano insieme da decenni con mutua soddisfazione” osserva Cami. Che definisce Tessitura Langè “una boutique di nobilitazione dei tessuti”. Per Massimo Langè: “L’accordo consentirà a Tessitura Langè di lavorare in sinergia per crescere, ampliare e migliorare il business pur mantenendo la diversificazione del nostro ampio portafoglio clienti”. (mv)

