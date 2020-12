Schütt è il nuovo CEO di TFL, Amann al consiglio di sorveglianza

Wolfgang Schütt è il nuovo CEO di TFL. Il colosso della chimica conciaria ha annunciato nelle scorse ore l’ingresso in azienda del manager. Schütt (a destra nella foto) sostituisce così Peter Amann (a sinistra nella foto) che passa al Consiglio di Sorveglianza.

Schütt è il nuovo CEO di TFL

Wolfgang Schütt arriva in TFL da un’altra importante realtà del mondo tedesco della chimica, Altana Ag. Il manager guidava al suo interno la divisione globale Eckart Effect Pigments, ramo operante nei settori dell’automotive, dei rivestimenti industriali, della stampa e dei cosmetici. La divisione vanta un fatturato di 360 milioni di euro e impiega 1.700 dipendenti. Chimico di formazione, Schütt ha ottenuto la laurea in Economia e ha iniziato la sua carriera in Wacker Chemie, dove ha ricoperto diversi ruoli.

Il commento

“Sono lieto di entrare a far parte di TFL e guidare questo importante attore nel settore della chimica della pelle nella prossima fase di crescita – sono le prime parole di Schütt -. Dopo aver concluso l’acquisizione del business chimico della pelle Lanxess, il nostro compito sarà quello di combinare i punti di forza di entrambe le attività. Così potremo diventare leader nel settore dei prodotti chimici per la pelle“. Nella nota con cui danno notizia dell’ingresso in azienda del manager tedesco, i vertici di TFL ringraziano anche Amann “per i suoi contributi sostanziali”. Ora Amann farà parte del Consiglio di Sorveglianza di TFL. (art)

Leggi anche: