Dani, upgrading green: per prima certifica la gestione energetica

Lo scopo, in senso lato, è quello di “dare valore alle scelte di ogni giorno. Con l’’obiettivo di migliorarci e di essere sempre più sostenibili”. In senso stretto, questa mission, per Dani, gruppo conciario vicentino, si traduce nell’ennesimo upgrading green. Uno step coinciso oggi con la consegna da parte di DNV della “prima certificazione del sistema di gestione dell’energia rilasciata in Italia a una conceria”. Norma di riferimento: ISO 50001.

Dani per prima certifica la gestione energetica

650 addetti, 4 stabilimenti, un percorso di mappatura dei flussi energetici di ogni reparto. Un lavoro “complesso – spiega Andrea Sapri, Sustainability & HSE manager di Dani -, quantitativo. È iniziato nel 2016, ci ha permesso di conoscere la distribuzione di tutti i consumi di energia e arrivare a capire come gestire meglio la produttività”. Morale: “Essere sostenibili non è solo un dovere: esserlo sempre di più fa diventare più efficienti”.

Upgrading green

“Siamo davvero orgogliosi di avere ottenuto la certificazione ISO 50001 – commenta Giancarlo Dani, presidente di Dani -. Un risultato che aggiunge un ulteriore tassello agli importanti riconoscimenti già ottenuti in termini di tracciabilità delle materie prime, affidabilità dei processi di lavorazione, impegno etico e sostenibilità ambientale. Un’efficiente gestione dell’energia è un fattore imprescindibile per Dani. Permette non solo di ridurre l’impatto ambientale, ma anche di garantire una riduzione dei costi e contribuire al miglioramento dei processi aziendali”.

ISO 50001

L’ente che ha rilasciato ISO 50001, DNV, “ha attestato la conformità del sistema di gestione dell’energia delle lavorazioni a ciclo completo, da grezzo a finito, della pelle”. “Le nostre verifiche – dice Massimo Alvaro, CEO Business Assurance Italy di DNV -, hanno dato esito pienamente soddisfacente. Confermando il livello di implementazione da parte del gruppo Dani di un sistema atto a garantire una gestione dell’energia efficiente, lungo tutto il ciclo di lavorazione delle pelli. Un percorso virtuoso, a dimostrazione della volontà di un miglioramento continuo delle prestazioni energetiche”. La gestione del processo di certificazione energetica di Dani è stata coordinata in collaborazione con Energy Team che ha sviluppato un software customizzato sulle esigenze del gruppo conciario vicentino.

Nella foto, da sinistra: Iacopo Bottelli (Commercial & Sales Specialist Energy Team), Giancarlo Dani, Massimo Alvaro e Andrea Sapri

Leggi anche: