A Igualada investono nel depuratore del distretto della concia

È partito il progetto per il potenziamento del depuratore del distretto della concia di Igualada. La società che gestisce l’impianto (Igualadina de Depuracio i Recuperacio) annuncia i lavori per una nuova stazione di rigenerazione degli effluenti del distretto. In una prima battuta la nuova stazione opererà in versione pilota, per verificare e valutare i risultati del trattamento. L’obiettivo è generare dai reflui due cicli di acqua (osmotizzata e salata) da reimmettere nei cicli dello stesso distretto conciario.

Il progetto per il depuratore del distretto

Come si legge su Leder Piel (da cui è tratta la foto), a fornire l’impianto pilota è l’impresa catalana Waterologies. Il processo di rigenerazione delle acque avviene in due fasi: la prima di preparazione, la secondao di passaggio attraverso membrane che permettono la separazione del sale e di altri elementi tramite l’osmosi e la nanofiltrazione. Per un anno l’impianto pilota produrrà 10 metri cubi di acqua osmotizzata e due di acqua salata al giorno. I risultati saranno valutati in termini di qualità e utilità per l’industria conciaria da A3 Leather Innovation, e somministrati in cisterne alle imprese che permetteranno di comprovare l’impatto di tali acque sui processi produttivi.

