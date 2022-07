Evolved By Nature raccoglie 120 milioni per Activated Silk

Fondi per aumentare la capacità produttiva. E per sviluppare l’applicazione del prodotto in nuovi campi. Evolved By Nature, startup fondata nel 2013 e con sede a Boston, ha concluso il 30 giugno un round di finanziamento Series C. Quelli, cioè, in cui i partecipanti, impegnandosi in un’attività di successo e in rapida crescita, contano di poter ricavare dall’operazione più del doppio del capitale investito. L’azienda statunitense ha così raccolto 120 milioni di dollari per Activated Silk, tecnologia che consente di ricavare dalla seta proteine in grado di assolvere diversi compiti, inclusa la realizzazione di finiture sostenibili per la pelle.

Un nuovo step

A fondare la startup sono stati Greg Altman e Rebecca Lacouture, dottori di ricerca presso Tufts University di Boston. Proprio Altman ci spiegava in una ricca intervista la cornice e gli obiettivi di Evolved By Nature. Activated Silk è un esempio di green chemistry che vanta già il sostegno di Chanel e l’applicazione di Anya Hindmarch, che lo ha sfruttato per un modello di pelletteria super-sostenibile. Grazie all’ultimo round di finanziamenti, ragguaglia WWD, Evolved By Nature conta di portare entro il 2024 i volumi di produzione di Activated Silk dalle attuali 150 tonnellate a 900 tonnellate. Nonché a espanderne i campi di applicazione, ad esempio approfondendo il segmento beauty.

