Approfondimenti tecnici e webinar: l’ultima Leather Update di SSIP

Una settimana di approfondimenti tecnici, domande di attualità green, Webinar e molto altro. Nell’ultima edizione della Leather Update settimanale di SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti) trovate un serie di spunti di reale utilità, non solo sotto il profilo teorico, ma anche di quello pratico.

Il webinar

Iniziamo dal webinar. È in programma giovedì 31 marzo alle ore 16:00 e tratterà degli “Sviluppi sui meccanismi stabilizzanti di concia (chrome e metal-free) minerale ed organica”. Relatore: Marco Nogarole, Responsabile Ufficio SSIP di Arzignano. Obiettivo: “Introdurre i meccanismi di interazione e stabilizzazione dei più recenti prodotti per la creazione di pellame chrome free”. Si parlerà di “sistemi di concia con funzionalizzazioni organiche epossidiche e inorganiche contenenti l’elemento silicio. Fino ai loro sistemi ibridi. Infine, verrà illustrato un innovativo processo di concia organica all’olio”. Per partecipare cliccate qui.

Approfondimenti tecnici e molto altro

Sul lato degli approfondimenti tecnici e green, la Leather Update di SSIP mette sul piatto temi e domande di stretta attualità. Per esempio, si domanda se gli “scarti di produzione a base di carbonio siano da considerare rifiuti o risorsa”. La risposta la trovate cliccando qui. Spazio, poi, per la “determinazione dell’angolo di contatto per la valutazione della performance dei cuoi” e per la presentazione di alcuni servizi SSIP alle aziende.

Leggi anche: