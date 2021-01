Argentina, Curtiembres Fonseca ha una nuova proprietà

Curtiembres Fonseca ha una nuova proprietà. Un gruppo di investitori argentini ha acquisito l’azienda, principale conceria del Paese. Il nuovo consiglio di amministrazione è già operativo.

Curtiembres Fonseca ha una nuova proprietà

Come riporta cueroamerica.info, l’ormai ex proprietà ha reso noto in una comunicazione del trasferimento delle azioni al gruppo di investitori. Il passaggio, sempre stando alla nota, garantirà il mantenimento dei posti di lavoro e la continuità delle operazioni. Il nuovo consiglio di amministrazione della principale conceria argentina ha eletto Raul Zylbersztein, noto uomo d’affari del settore, alla presidenza del board. “I nuovi azionisti intendono continuare il forte impegno dimostrato da Fonseca con i suoi clienti, dipendenti e fornitori durante la sua lunga storia di successo – ha affermato Diego Beverstein, amministratore dell’azienda, a serma.net –. L’obiettivo è aumentare il business nei prossimi anni”.

L’azienda

Curtiembres Fonseca nasce nel 1954 e produce attualmente oltre 1 milione di pelli all’anno. Le sue destinazioni sono l’industria automobilistica, la pelletteria e le calzature. Lo stabilimento occupa 70.000 metri quadrati a Lanús, provincia di Buenos Aires. Nel 1995, come riporta serma.net, la società alla guida dell’azienda ha acquisito la conceria Coplinco, nella stessa città, e l’anno successivo ha costruito un impianto di finissaggio. Nel 1999, grazie a una joint venture con la statunitense Eagle Ottawa, la società ha ampliato la propria presenza nel mercato dell’automotive. Nel 2011 la conceria argentina ha piantato una bandierina anche in Cina, avviando la produzione a Dongguan per il mercato locale delle calzature. (art)

Immagini tratte da fonseca.com.ar

Leggi anche: