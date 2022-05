Argentina, gli ultimi step del parco della concia di Lanús

Proseguono i lavori per il parco della concia di Lanús. Nelle prime due settimane del mese di maggio le imprese coinvolte nella costruzione del nuovo complesso industriale hanno realizzato 5 nuovi pozzi d’ispezione. Questi si trovano nell’area che comprenderà il PIC (Parque Industrial Curtidor) e il PTELI (Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos). I pozzi servono a monitorare lo stato delle acque della falda freatica. Secondo le previsioni, il PIC sarà completato rispettando i tempi entro quest’anno, mentre il PTELI vedrà la luce solamente nel 2023.

Il parco della concia di Lanús

Come riporta vidadelanus.com sono stati appena realizzati i 5 pozzi di ispezione tra l’area che ospiterà il vero e proprio PIC e il PTELI. I nuovi pozzi affiancano altri 5 già realizzati in precedenza allo stesso scopo. I controlli, richiesti dalle autorità ambientali, serviranno a ottenere certificati di sostenibilità ambientale del progetto. I lavori procedono a buon ritmo, dicevamo. La realizzazione del PIC ha raggiunto il 97% e dovrebbe essere completata secondo i tempi stabiliti, vale a dire entro l’anno. Per il taglio del nastro del PTELI, invece, bisognerà attendere il 2023. La struttura sarebbe infatti completa al 43%. Metà delle concerie attualmente operanti nei pressi del fiume Riachuelo, altro nome del Rio Matanza, trasferiranno la propria attività nel parco industriale Curtidor a Villa Jardin, nel Comune di Lanús. (art)

In foto, lavori presso il fiume Riachuelo

