Destinazione Lanus: 30 concerie argentine prossime al trasloco

In Argentina, 30 concerie che operano nell’area del fiume Riachuelo si trasferiranno nel parco industriale di Lanus. La costruzione del nuovo distretto ha avuto inizio nel 2019 ed è stata completata per il 95%. Le aziende che stanno trasferendo l’attività dovrebbero diventare operative all’inizio del 2023. Complessivamente nel bacino del Riachuelo operano 61 concerie.

30 concerie

Metà delle concerie attualmente operanti nei pressi del fiume Riachuelo, altro nome del Rio Matanza, trasferiranno la propria attività nel parco industriale Curtidor a Villa Jardin, nel Comune di Lanus. La nascita del nuovo distretto, e il conseguente trasferimento delle concerie, servirebbe per ridurre la pressione sul fiume e avviare l’attività in una zona industriale moderna in tutti i suoi aspetti, a partire dai depuratori.

Avvio con il nuovo anno

Secondo la stampa argentina, le nuove concerie saranno pienamente operative a partire dall’inizio del 2023. Qui potranno usufruire del nuovo impianto di trattamento degli effluenti. La costruzione di quest’ultimo ha avuto inizio nel 2020, subito dopo il completamento della rete fognaria. Il nuovo parco disporrà inoltre di nuove reti elettriche e condutture di gas, acqua potabile, sistemi di scarico industriali e per l’acqua piovana. “Questo progetto – spiega l’Amministrazione Comunale di Lanus a clarin.com – promuove il miglioramento delle infrastrutture delle piccole e medie concerie ubicate nel bacino”. E, anche, “la gestione e il trattamento condiviso degli effluenti industriali, consentendo un risparmio di costi e un basso impatto ambientale”.

Leggi anche: