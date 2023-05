Assoconciatori fa il punto sul 2022 e punta ad azioni sinergiche

Obiettivi presenti e futuri del distretto conciario toscano. Risultati consolidati e centralità delle azioni sinergiche. Questi alcuni dei temi emersi nel corso dell’Assemblea Annuale dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno, svolta ieri (giovedì 25 maggio 2023). L’assemblea è stata introdotta dal presidente Ezio Castellani (alla presenza dei vicepresidenti Luca Stefanelli e Roberto Lupi), che ha illustrato la relazione annuale. Tante le attività condotte da Assoconciatori nel 2022, indirizzate su più fronti. Vediamone alcune.

Assoconciatori fa il punto sul 2022

Si è confermato centrale l’impegno per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sul tema, l’associazione toscana è in prima fila come segreteria dell’Organismo Paritetico Territoriale nell’organizzazione di specifici corsi di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Politiche ambientali e investimenti

Un ulteriore importante risultato, in tema di politiche ambientali, è relativo all’EMAS di distretto. Assoconciatori ha ottenuto, da parte del Comitato Ecolabel (sezione di ISPRA) il rinnovo triennale dell’attestato EMAS del distretto conciario toscano. Sono, inoltre, proseguite le attività svolte nel contesto dell’Accordo di Programma per la nuova configurazione del sistema di depurazione distrettuale sottoscritto con Ministero dell’Ambiente e Regione Toscana. È stato siglato un protocollo con Confindustria Pisa per supportare le concerie negli adempimenti in ambito di trasporto dei rifiuti.

Contratto Integrativo

Il 2022 ha visto anche i lavori per la nuova piattaforma del Contratto Integrativo di Zona. Attraverso un percorso condiviso anche con le organizzazioni sindacali che ha portato alla sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale sul premio di risultato del settore conciario.

Ricerca e formazione

Assoconciatori ha condotto, tra gli associati, indagini mirate per supportare POTECO (Polo Tecnologico Conciario) nella programmazione dei futuri percorsi formativi e professionali. La relazione ha sottolineato i buoni risultati del progetto Amici per la Pelle. Grazie al supporto di UNIC – Concerie Italiane, il concorso ha definitivamente consolidato la sua portata nazionale quale strumento in grado di comunicare con forza l’industria conciaria creando intorno ad essa interesse e curiosità.

Gruppo d’acquisto

Tra le attività sostenute con forza nel 2022, ancora più strategica nel recente contesto geo-politico internazionale, c’è un’attività molto particolare. È quella del gruppo d’acquisto per l’approvvigionamento sul mercato libero di energia elettrica e gas metano a beneficio delle concerie associate e delle società collegate. (cjd)

