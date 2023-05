La verità sulla pelle per il medio nei numeri di UNIC

C’è una variazione percentuale che dice la verità sulla pelle per il medio. L’ha calcolata UNIC – Concerie Italiane e segnala la trasformazione della produzione italiana tra il 2007 e il 2021. Ne scriviamo su La Conceria n. 5- 2023 (Medio) perché testimonia in maniera molto efficace come le dinamiche della filiera della moda negli ultimi lustri hanno condizionato la differenziazione per segmenti della pelle italiana.

La pelle per il medio

L’ultimo numero del mensile La Conceria verte intorno alle sorti delle imprese medie, per segmento e per dimensioni. Raccontiamo la congiuntura di questa fetta di made in Italy raccogliendo le testimonianze dirette degli imprenditori. Non poteva mancare un passaggio ad hoc sulla produzione conciaria nazionale: il focus (dal titolo “la verità dei numeri”) si appoggia sulle elaborazioni statistiche di UNIC.

