Brasile, Curtume Minuano colpita dall’alluvione

Macchinari danneggiati, stock di pelli coperti di melma, padiglioni allagati. C’è anche Curtume Minuano tra le vittime dell’alluvione che ha colpito l’area di Lindolfo Collor, comune nello stato brasiliano di Rio Grande Do Sul. L’azienda, come racconta la stampa locale, è vicina alla sponda del fiume Arroio Feitora, che in conseguenza delle piogge battenti del 16-17 giugno è esondato.

La peggior alluvione della storia

Non è ancora noto il bilancio definitivo, ma sono centinaia le abitazioni e le infrastrutture danneggiate da quella che è definita la “più grande alluvione della storia” di Lindolfo Collor. Allo stesso modo non è noto l’ammontare dei danni sofferti da Curtume Minuano. Si tratta di un gruppo conciario che esegue internamente tutte le fasi di lavorazione della pelle, dalla riviera alla rifinizione, e che ha particolare inclinazione per la produzione di pelle per design. Non ci sarebbero feriti tra gli operai del turno notturno, quando l’azienda è stata invasa dall’acqua e dal fango, mentre l’impresa per alcuni giorni ha sospeso le attività.

A sinistra gli interni dell’azienda brasiliana come apparivano nel 2019; a destra, dalla stampa locale, dopo l’alluvione

