Come ottimizzare la rifinizione conciaria: domani webinar SSIP

Titolo: “Il ruolo della diagnosi strumentale per la progettazione di rifinizioni di nuova generazione”. In sintesi: come ottimizzare la rifinizione conciaria. Di questo parlerà il seminario online che SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti) organizza domani alle ore 16. Si tratta di un webinar che si inserisce nel Programma di Formazione e Divulgazione Scientifica 2021.

Come ottimizzare la rifinizione conciaria

Il webinar si pone un obiettivo preciso. In altre parole, presentare le tecnologie che permettono di ottimizzare la rifinizione conciaria. Per farlo, sotto i riflettori ci saranno, come spiega SSIP, “i principali strumenti tecnologici per contrastare le possibili criticità della rifinizione”. Strumenti necessari, anche, a “progettare approcci migliorativi e innovativi per conferire performance eccellenti alla superficie dei nuovi prodotti in cuoio”. E “per conferire alto valore aggiunto in termini di specifiche funzioni”. Per esempio: “le aziende avranno l’opportunità di ottenere informazioni potenzialmente utili per prevenire difetti di rifinizione”. E “per progettare nuove formulazioni caratterizzate da un alto grado di innovazione, sostenibilità e circolarità.”

Come partecipare

La partecipazione al webinar “Il ruolo della diagnosi strumentale per la progettazione di rifinizioni di nuova generazione” è libera. Ma come ormai è consolidata prassi digitale, è necessario iscriversi. Il form per farlo lo trovate cliccando qui. La sessione di lavori sarà introdotta da Graziano Balducci, Presidente SSIP. Mentre a gestire il webinar sarà Claudia Florio (Coordinatore Dipartimento Biotecnologie Conciarie di SSIP).

Leggi anche: